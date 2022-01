Décès d’un élève : le rectorat apporte son soutien à la famille

C’est avec une très grande émotion que nous avons appris le décès tragique par noyade survenu le dimanche 23 janvier, de Nicolas Isaac-Gracchus, scolarisé en classe de CM2 à l’école Hervé Williams.

La rectrice de région académique, Christine Gangloff-Ziegler, et le vice-recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Michel Sanz, font part de leur profonde tristesse face à ce terrible drame et expriment à sa famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances.

Ils apportent également tout leur soutien à l’ensemble de la communauté scolaire de l’école Hervé Williams très éprouvée.