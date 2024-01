SINT MAARTEN : Le nouveau parlement entrera en fonction avant le 10 février 2024

Six des huit partis politiques qui ont participé aux élections législatives du 11 janvier 2024 ont perdu des voix après un recomptage total effectué par le Bureau central des votes. Toutefois, le nombre total de sièges et de députés élus reste inchangé.

Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) et Empire Culture Empowerment sont les seuls partis politiques à avoir obtenu plus de voix après le recomptage. L’ECE a gagné une voix et l’URSM huit.

Après deux jours et demi de recomptage de toutes les voix exprimées lors des élections parlementaires, la présidente du Bureau central de vote, Nathalie Tackling, a annoncé jeudi dernier les résultats définitifs officiels. Sur le nombre total de 14 678 votants, 14 443 bulletins de vote ont été validés.

Nation Opportunity Wealth (NOW) a obtenu 1 481 voix valables, soit 7 voix de moins que les 1 488 voix annoncées dans les résultats préliminaires.

Empire Culture Empowerment (ECE) a obtenu 292 votes valides, soit 1 vote de plus que les 291 votes reçus lors des résultats préliminaires.

United People’s (UP) a obtenu 2 814 votes valides, soit 23 votes de moins que les 2 837 votes obtenus lors du décompte préliminaire.

Party for Progress (PFP) a obtenu 1717 voix valides, soit 4 voix de moins que les 1721 voix obtenues lors du décompte préliminaire.

United St Maarten Party (US Party) a obtenu 686 votes valides, soit 3 votes de moins que les 689 reçus lors de l’annonce préliminaire.

Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM) a obtenu 2 028 votes valides, soit 8 votes de plus que les 2 020 votes reçus lors du décompte préliminaire.

National Alliance (NA) a obtenu 3 455 voix valides, soit 13 voix de moins que les 3 468 voix obtenues lors des résultats préliminaires.

Democratic Party (PD) a obtenu 1 970 voix, soit 6 de moins que les 1 976 voix obtenues lors du décompte préliminaire.

La décision de procéder à un recomptage complet dans tous les bureaux de vote visait à démontrer la transparence totale du processus électoral et à dissiper tout doute sur la manière dont les choses se sont déroulées.

Sur la base des résultats définitifs, le parti NA conserve 4 sièges, UP 3 sièges, NOW 2 sièges, PFP 2 sièges, URSM 2 sièges, et DP 2 sièges.

Les 15 députés élus restent également inchangés.

NOW : Christophe Emmanuel (453 voix) et Kevin Maingrette (248 voix)

UP : Omar Ottley (774 voix), Akeem Arrindell (353 voix) et Francisco Lacroes (312 voix)

PFP : Ludmila de Weever (569 voix) et Melissa Gumbs (462 voix)

URSM : Dr. Luc Mercelina (702 voix) et Sjamira Roseburg (247 voix)

NA : Egbert Doran (538 voix), Silveria Jacobs (467 voix), Cloyd Ohndhae Marlin (406 voix) et Ardwell Irion (332 voix)

DP : Sarah Wescot-Williams (498 voix) et Grisha Heyliger-Marten (423 voix).

A l’issue de la proclamation des résultats définitifs, Nathalie Tackling a indiqué que les personnes élues recevront une lettre du Bureau central de vote et qu’il appartiendra aux candidats d’accepter leur siège au Parlement. Une procédure administrative sera alors lancée pour s’assurer que le nouveau Parlement entre en fonction avant le 10 février, date à laquelle le mandat du Parlement actuel prendra fin. _AF

198 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter