ASSOCIATION : Collecte alimentaire ce lundi 17 octobre

L’association le Manteau de Saint-Martin organise ce lundi 17 octobre une grande collecte de dons alimentaires à côté du supermarché Super U au Howell Center de Marigot, de 10h à 15h pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Cette année marque le 35ème anniversaire de la Journée mondiale contre l’extrême pauvreté et le 30ème anniversaire de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté qui appelle à la solidarité et à la responsabilité partagée pour éradiquer la pauvreté et combattre toutes les formes de discrimination. C’est dans le cadre de cette dernière que le Manteau de Saint-Martin, association créée en 1998 qui lutte au quotidien contre la précarité encore trop souvent présente sur le territoire dirigée par Audrey Gil, sa directrice et conseillère territoriale à la Collectivité, a décidé de lancer une opération de collecte alimentaire lundi prochain. L’organisme social qui a récemment fusionné avec le réseau national des Associations Laïques pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) et dont les missions principales s’axent entre autres sur l’aide alimentaire, l’hébergement d’urgence pour les personnes en situation de détresse ou les femmes victimes de violence, l’accompagnement social et éducatif pour les personnes sans domicile fixe, a concocté un programme varié pour cette journée particulière, avec un déjeuner en musique pour les bénéficiaires du Manteau de Saint-Martin et la récolte de dons en parallèle afin de répondre à la demande des personnes en situation précaire dont les besoins primaires (manger, boire, se laver et dormir) ne sont guère comblés. Les représentants et bénévoles du Manteau de Saint-Martin se trouveront donc ce lundi 17 octobre de 10h à 15h à proximité du Super U de Marigot pour récolter les dons alimentaires qui permettront aux personnes souffrant de la pauvreté de trouver un peu de réconfort et d’espoir dans cette démarche solidaire. _Vx

