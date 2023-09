ASSOCIATIONS / Subventions : le dépôt des demandes est ouvert

La Collectivité de Saint-Martin met en œuvre une politique en faveur des acteurs du milieu associatif, en leur apportant une aide financière, technique et matérielle. Dans ce cadre, une campagne de subvention aux associations au titre de l’année 2024, a été lancée par la direction de la vie associative et de la citoyenneté le lundi 18 septembre 2023. Elle se clôturera le lundi 30 octobre 2023 à 12h (heure locale).

Comme chaque année, les associations qui souhaitent souscrire à une subvention publique auprès de la Collectivité de Saint-Martin doivent effectuer leur demande entre le 18 septembre et le 30 octobre 2023. Les sept thématiques couvertes par cette campagne de subvention sont les suivantes : culture, économique, environnement, jeunesse, social, sports et vie associative. Les porteurs de projet pourront remplir un dossier unique de demande de subventions pour trois projets maximum. Une attention particulière sera portée aux porteurs de projet ayant constitué des partenariats avec d’autres associations et ayant présenté un projet ayant une dimension globale et cohérente. Le montant de la subvention accordée ne peut pas dépasser 80% du budget total du projet. La Collectivité organise des ateliers collectifs d’accompagnement dans la constitution des dossiers : 27 septembre et 11 octobre de 10h à 12h à service de la Vie associative à Marigot (Rue de la Liberté) et les 4 et 18 octobre de 10h à 12h au conseil de quartier de Quartier d’Orléans (rue des Calabres). Le dossier remplissable en ligne est disponible sur le site internet de la Collectivité, rubrique Vie associative ou via le lien suivant : http://www.com-saint-martin.fr/ressources/2.-Dossier-Subvention-COM-2024.pdf. Le dossier de demande de subvention dûment complété, avec toutes les pièces justificatives, devra être retourné auprès du service Vie associative ou renvoyé à l’adresse suivante : vieassociative@com-saint-martin.fr. Pour tout complément d’information, le service de Vie associative est joignable via le standard de la Collectivité au 0590 87 50 04 ou directement au 0590 29 59 26. _Vx

