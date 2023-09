TRAVAUX PUBLICS : La rénovation de l’église de Grand-Case a commencé

Les travaux de rénovation de l’église catholique Mary Star of the Sea de Grand-Case, tant attendus pour la population, ont débuté le vendredi 15 septembre dernier.

Louis Mussington, président de la Collectivité, l’avait promis aux habitants de Grand-Case : le projet de réhabilitation de l’église catholique de Grand-Case, propriété de la COM et construite dans les années 1940 en parallèle de l’église Saint-Martin de Tours à Marigot, se concrétise enfin. L’édifice religieux de Grand-Case fut fortement endommagé lors du passage de l’ouragan Irma en 2017, sa rénovation permettra enfin d’effacer les stigmates du cyclone. Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité en charge du Cadre de Vie, s’est rendue sur le chantier des travaux de rénovation de l’église Mary Star of the Sea pour rencontrer les équipes sur place et visiter le projet. Ces travaux s’étaleront sur une durée de 7 mois pour un montant global de 713.739€. _Vx

