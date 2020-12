COMMUNIQUE de la SAUR SAINT MARTIN

SAUR SAINT MARTIN informe ses usagers que la réparation de la casse sur un équipement de production de l’usine est terminée.

La remise en eau progressive est en cours :

Ce Jeudi 31 décembre 2020 depuis 10 h

QUARTIERS CONCERNES : De Sandy Ground à Terres Basses et de Cul de Sac à Oyster Pond

Le retour à la normale est prévu :

Ce jeudi 31 décembre 2020 dans le courant de la journée.

Après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que l’eau retrouve toute sa transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques dizaines de secondes.

SAUR SAINT MARTIN remercie la population pour sa patience.

SAUR SAINT MARTIN informs its users that the repair of the breakage on a production equipment of the factory is finished:

Gradual re-watering is underway

This Thursday 31 december, 2020 since 10:0 am

DISTRICTS CONCERNED : De Sandy Ground à Terres Basses et de Cul de Sac à Oyster Pond

The return to normal is expected :

This Thursday 31 december, 2020, during the course of the day.

After an interruption of the distribution, an unusual coloring of the water may occur. So that the water regains its transparency, it is recommended to leave the tap open for a few tens of seconds.

SAUR SAINT MARTIN thanks the population for its patience.