Mercredi dernier a eu lieu sur le Front de Mer de Marigot la remise des prix du concours de dessins sur « la course de voiliers traditionnels à Saint-Martin » organisé dans le cadre des journées du Patrimoine.

Les 40èmes Journées européennes du patrimoine ont eu lieu les 15, 16 et 17 septembre 2023, sur le thème « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du Sport ». La seconde thématique « Patrimoine du sport » a été mise à l’honneur dans la perspective de l’Olympiade culturelle. Depuis le début du XXe siècle, le patrimoine des sports s’est fortement développé avec l’augmentation des pratiques sportives. A ce titre, la Collectivité et les BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) en collaboration avec le périscolaire ont organisé un concours de dessins sur le thème « la course de voiliers traditionnels de Saint-Martin ».

Avant de féliciter les lauréats du concours, Hélène Hanson, coordinatrice des BCD dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Martin tient à remercier les deux membres du jury, Yves Ghigaï, ancien professeur des écoles et artiste, et Claudio Arnell, professeur d’Arts Plastiques, sans oublier Christophe Henocq, archéologue, chargé du patrimoine matériel au sein de la COM qui a remis les récompenses aux nombreux lauréats du concours.

Rappelons que le concours de dessins et des maquettes de voiliers traditionnels était ouvert aux écoles maternelles et élémentaires du territoire.

De la Grande Section au CM2, seize prix ont été décernés ainsi que trois prix pour les plus belles maquettes. Félicitations aux lauréats et à l’ensemble des participants qui ont fait preuve d’imagination et surtout de talent !

Les lauréats du concours de dessins :

Grande Section :

1er prix : Louis Makel (école Jérôme Beaupère)

2ème prix : Elliette Sepulveda Vasques (école Jérôme Beaupère)

CP :

1er prix : Léandra Francillette (école Aline Hanson)

2ème prix : Youvens Cassamayor (école Aline Hanson)

CE1 :

1er prix : Sarah Miles (école Hervé Williams)

2ème prix : Sonia Otaikbe (école Omer Arrondell)

3ème prix : Axel Lapierre (école Omer Arrondell)

CE2 :

1er prix : Larissa Marabet (école M.A. Richards)

2ème prix : Ronaira (école Hervé Williams)

3ème prix : Narylysia Flanders (école Omer Arrondell)

CM1 :

1er prix : Ethann Peter (école Hervé Williams)

2ème prix : Dominic Le Grand (école Clair Saint-Maximin)

3ème prix : Maïhy Bernier (école M. A. Richards)

CM2 :

1er prix : Mahé Bisseiche (école M. A. Richards)

2ème prix : Maëlia Agbojino (école Clair Saint-Maximin)

3ème prix : Morgan Niestor-Hubert (école Clair Saint-Maximin). _AF

