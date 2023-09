SOCIÉTÉ / Violences faites aux femmes : la honte doit changer de camp

Dans le cadre de son déplacement officiel aux Antilles, Justine Benin, coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en outre-mer, a rencontré vendredi dernier à Saint-Martin l’ensemble des acteurs institutionnels, des associations d’aide aux victimes et les élus pour identifier les besoins du territoire.

Avec Saint-Martin comme première étape de sa mission, Justine Benin, coordinatrice interministérielle contre les violences faites aux femmes en outre-mer, a été accueillie par le député Frantz Gumbs en préambule des deux tables rondes qui se sont tenues à la CCISM en matinée du 15 septembre 2023. Les chiffres des violences faites aux femmes pour l’année 2022 sont aussi dramatiques qu’alarmants : 538 faits de violences à Saint-Martin dont 68 violences sexuelles avec hausse significative de 20% depuis 2021. En 2022, 13 féminicides ont été commis dans les territoires ultramarins. L’association Trait d’Union a accueilli 780 femmes dans les hébergements d’urgence. L’ALEFPA – Le Manteau dispose de 12 places pour les femmes et 10 pour les hommes contre 5 places d’urgence en pension de famille pour les femmes victimes de violence. Le territoire a besoin de plus de logements adaptés pour les victimes, action qui peut être mise en place en ouvrant le dialogue avec les bailleurs sociaux et privés au travers de l’exonération en faveur des associations. La Croix-Rouge a quant à elle repris l’agrément opérationnel de sécurité civile 115 sur les Îles du Nord. Neuf téléphones Grave Danger mis à disposition des femmes victimes de violences ne fonctionnent plus, en raison d’un problème avec l’opérateur Orange dont Justine Benin entend régler au plus vite. Le numéro d’urgence 3919 est cependant opérationnel. Le dépôt de plainte est une problématique en soi, outre la question de la barrière de la langue, il ne peut se faire qu’en gendarmerie faute de référent à l’hôpital ou au tribunal. Pour Justine Benin, une réflexion sur l’aide juridictionnelle et sur la réponse pénale doit avoir lieu comme la pertinence du bracelet anti-rapprochement sur un territoire étroit comme Saint-Martin. La création d’une Maison pour les Femmes et d’un guichet unique d’aide aux victimes a été abordée, tout comme la coopération binationale et les campagnes de prévention et de sensibilisation dans les établissements scolaires. La Collectivité finance actuellement 50% du salaire de l’intervenante sociale en gendarmerie et 40% de celui d’une juriste et une psychologue pour Trait d’Union. En vue de poursuivre la mise en œuvre des actions partenariales, la COM vient de créer l’observatoire des violences faites aux femmes. Justine Benin rendra un pré-rapport en décembre prochain suivi d’un retour sur le terrain en janvier 2024. _Vx

32 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter