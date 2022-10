L’ACS ZEPIN a fait sa rentrée associative

Voilà 24 années qu’existe l’Association Culturelle et Sportive Zone d’Education Prioritaire des Iles du Nord et qu’elle poursuit ses manifestations et actions aux côtés d’élèves, d’enfants et d’adultes sur l’île de Saint Martin dans l’objectif de promouvoir la culture, le sport, l’éducation, l’art, et le numérique.

Le 24 septembre dernier, l’association avait convié ses membres et sympathisants à une « cool mise en jambe » sur le tombolo de Baie Longue à la Baie aux Prunes, se terminant par une belle collation au coucher du soleil. Cette sortie découverte était une amorce avant la reprise effective des activités de l’ACS ZEPIN pour 2022-2023.

En effet, c’est le mercredi 5 octobre dernier, sur le perron du restaurant « Chez Maguy » à Hope Estate, partenaire de l’association, que le Président a présenté les activités pour les deux semestres à venir. Devant un public d’une vingtaine de membres et sympathisants, l’association a projeté le bilan de l’année précédente et a annoncé son planning pour 2022- 2023 en proposant une activité par mois. Cette réunion s’est poursuivie dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour du verre de l’amitié avec quatre récipiendaires du diplôme du bénévolat et trois des meilleurs bénévoles de l’association récompensés par les sponsors qui soutiennent les actions de l’association à savoir Sol’Art, Bacchus, À Fleur de Pot, SXM Rôtisserie Baie Nettlé.

Prochaine manifestation : randonnée culturelle guidée sur les hauteurs de Grand Case le 30 octobre prochain. Réservation bouclée une semaine à l’avance. La participation aux manifestations est ouverte à tous, et, permet à l’association de continuer à mener vers le haut ses actions sur le territoire de Saint Martin.

Alors, viens rejoindre l’ACS ZEPIN pour découvrir l’île autrement.

Pour tout contact : 0690-369-620/ asc.zepin@gmail.com ou sur Facebook, Acs Zepin Saint Martin

