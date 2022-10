ARTISANAT LOCAL : Le marché culturel de Quartier d’Orléans rouvre ses portes ce week-end

Après une édition de septembre annulée, le marché culturel de Quartier Orléans revient pour le grand bonheur de tous ce samedi 15 et ce dimanche 16 octobre de 14h à 19h.

Les organisateurs, Eléa, diplômée en agronomie, et son frère Obadiah, artisan autodidacte et pizzaïolo de renom, invitent la population à découvrir ou retrouver les joies de leur marché local, artisanal et culturel durant les deux après-midis du weekend à venir. Les stands seront toujours axés sur la diversité faisant la part belle à l’artisanat local et à ses produits : confits de patates douces ou de noix de coco, succulent pudding, caramels faits maison, les désormais célèbres bonbons de Linda, le miel local qui vous charmera à tout jamais, tartes, jus de fruits frais, les incontournables savons trompe-l’œil en forme de cupcake, gâteau ou sucette que vous pouvez également utiliser comme objet de décoration, pizza végétarienne ou végétalienne préparée avec amour par Obadiah dans son four artisanal construit avec des briques recyclées, ou encore des plantes et des herbes aromatiques dont Eléa et son père détiennent tous les secrets. L’art retrouvera sa place parmi les stands avec des peintures et des miroirs originaux. Quant aux enfants, la jeune génération pourra se divertir avec, entre autres, le terrain de golf miniature et la piste de bowling. Le marché culturel de Quartier d’Orléans ouvre ses portes dès 14h et se trouve au numéro 11 de l’impasse Mont Saline qui se trouve sur la gauche du Lake & Dail’s Snack Bar. Il vous suffira de suivre les panneaux indicateurs qui vous mèneront à ce marché reconnu entre autres, par les visites récentes de la seconde vice-présidente de la Collectivité Bernadette Davis et Frantz Gumbs, député de la circonscription de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Un service de navette sera organisé toutes les heures à partir de 13h30 de Marigot et de la Baie Orientale. Avec cette nouvelle édition d’octobre, le marché culturel de Quartier d’Orléans pourra encore une fois bonifier sa réputation. _Vx

Infos : 06 90 88 65 74 ou 06 90 84 16 05

Facebook : Marché Culturel de Quartier d’Orléans

65 vues totales, 65 vues aujourd'hui