Vie locale : L’Office de Tourisme réserve un accueil triomphal pour les footballeurs U14 de Saint-Martin !

Les 18 jeunes sportifs saint-martinois ont remporté la première édition du championnat de la Real Madrid Foundation en Espagne. Le déplacement de 10 d’entre eux était sponsorisé par l’Office de Tourisme, qui a financé leurs billets d’avion.

Ils ont foulé le tarmac de l’aéroport de Juliana des étoiles plein les yeux. Les 18 joueurs des deux équipes U14A et U14B, accompagnés de leurs coachs Jean-Marc Hon et Jeandray Franck, ainsi que des parents et membres de l’association St Louis Stars, étaient accueillis le 15 avril dernier par une délégation de l’Office de Tourisme menée par la présidente Valérie Damaseau, des élus de la Collectivité dont le président Louis Mussington, des représentants de la Ligue de Football de Saint-Martin et d’Alex Baly, président de l’association YIELD à l’initiative de ce projet. La veille, les jeunes footballeurs se sont particulièrement illustrés en remportant la finale du premier tournoi chapeauté par la Real Madrid Foundation. Sélectionnés l’année dernière lors du déplacement d’une délégation du Real Madrid sur l’île, ils peuvent être fiers d’accrocher à leur palmarès un titre international qui porte désormais les couleurs de Saint-Martin.

Un accueil triomphal leur a donc été réservé lors d’un cocktail organisé par la Collectivité au stade Vanterpool et chacun des joueurs s’est vu remettre un bouquet de fleurs. L’Office de Tourisme avait apporté sa contribution à ce voyage sportif, qui se déroulait du 7 au 15 avril, en finançant 10 billets d’avion pour les jeunes champions. Ce dossier avait été présenté par l’association YIELD, qui œuvre hgen faveur de la réussite des sportifs prometteurs, ainsi que par le comité des parents.

« C’est une mobilisation importante pour le développement du tourisme sportif et le rayonnement international de notre territoire » précise la présidente Valérie Damaseau, qui souhaite rappeler l’engagement de l’Office de Tourisme sur des

actions solidaires favorisant la notoriété de Saint-Martin et remercier les membres de l’association YIELD pour cette initiative.

Félicitations à tous ces jeunes footballeurs promis à une belle carrière !

