OCTOBRE ROSE : Les Johnny Cake au service de la lutte contre le cancer du sein

L’association Nature Valley Colombier, active sur le territoire depuis 2004 et experte dans la confection de mets saint-martinois, lutte pour la cause rose avec un atelier Journey / Johnny Cake dédié à la lutte contre le cancer du sein.

L’atelier culinaire aura lieu ce samedi 15 octobre à 10h à Colombiers, uniquement sur inscription (voir infos) avec un nombre de place limité. Octobre rose oblige, les participants auront l’occasion de s’informer sur le cancer du sein et la nécessité pour les femmes de se faire dépister régulièrement à partir de 40 ans. Le Docteur Jeffry sera de la partie afin de répondre aux questions des intéressées sur la maladie. Les Johnny Cake préparés pour l’occasion seront vendus sur site et les gourmands pourront les déguster avec un jus de fruits frais.

Pour la petite histoire…

À l’origine, les Indiens Chaouanons/Shawnees avaient l’habitude de faire cuire une galette de maïs sur une pierre chaude qu’ils emportaient avec eux lors de leurs expéditions journalières. Les colons européens s’aperçurent que cette galette pouvait se garder plusieurs jours et y ajoutèrent alors de la farine de blé, pour en faire un petit pain. Appelé « Jonikin » par les Indiens, ce mets devint alors le Journey cake, en référence aux longues expéditions pendant lesquelles ce biscuit trouvait toute son utilité avec des ingrédients simples et facile à trouver ainsi qu’une cuisson rapide. Le Journey Cake ne séchait pas et ne s’abîmait pas au fond des sacs des voyageurs. Les colons le diffusèrent dans l’ensemble des Antilles et après diverses déformations linguistiques et culturelles, il devint aussi connu sous le nom de Johnny cake. Fris ou cuit au four, le Johnny Cake est devenu un incontournable dans le monde culinaire saint-martinois dont l’association Nature Valley Colombier transmet la confection traditionnel grâce à ses ateliers. _Vx

Infos et inscriptions : 06 90 58 26 50

Facebook : Association Nature Valley Colombier

