Signature de trois conventions pluriannuelles pour un montant total de 315000 euros

Le président de la Collectivité a signé vendredi dernier une convention pluriannuelle avec trois associations visant à financer des actions inscrites dans le contrat de ville 2015-2020. L’association Cobraced va percevoir sur trois ans la somme de 150000 euros, l’Adie 105000 € et Trait d’Union 60000 €.

Ces conventions vont permettre aux trois associations partenaires de mener des actions structurantes pour le territoire au titre de la médiation aux abords des établissements scolaires, l’aide à la parentalité, le soutien scolaire, la découverte d’activités sportives, culturelles et de loisirs, l’aide aux victimes ou encore l’accompagnement de porteurs de projets.

Convention d’une durée de 3 ans :

Association COBRACED :

150000 € sur 3 ans, dont 60000€ pour l’action Bibliothèque pour tous (bibliothèques en kit déployable sur tous les terrains) et 90000€ pour l’action « Symbiose » (Accompagnement d’une centaine d’élèves en difficulté scolaire et leur famille, avec un accueil journalier des enfants de 6 à 17 ans en période scolaire et extrascolaire (aide aux devoirs, ateliers culturels, sport, lecture, art.) COBRACED s’engage à accompagner ces enfants et leur famille et s’engage aussi à la sécurisation et au bien-être des quartiers et à créer du lien social.

Association Trait d’Union – France Victimes :

60000€ sur 3 ans pour accompagner individuellement toute personne ayant besoin d’une assistance juridique, d’écoute et d’orientation (aide aux victimes d’infractions pénales, lutte contre les violences intrafamiliales, permanence juridique dans les 2 MSAP, aide aux mineurs victimes)

Association ADIE (Droit à l’Initiative Economique) :

105000€ sur 3 ans, pour mettre en place des activités dans les quartiers et renforcer l’accès à l’emploi et à la formation par des actions de proximité, un accompagnement technique et une aide à la création d’entreprise.

Par ce partenariat, la collectivité poursuit les actions initiées dans le cadre du Contrat de Ville et d’apporter un soutien concret aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (Quartier d’Orléans et Sandy-Ground) qui en ont le plus besoin.

Le président Gibbs et la vice-présidente Sofia Carti saluent l’engagement de ces trois associations et des agents de la Collectivité qui œuvrent quotidiennement pour mener à bien ces actions essentielles pour la cohésion et le développement de notre île et de ses quartiers.