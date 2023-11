ASSOCIATION / Octobre 2023 : mois de prévention, de partage et de découverte grâce à Sèm Ta Route

Le mois d’octobre 2023 a été bien rempli pour le Centre Social de Quartier d’Orléans « Up Rising » porté par l’association Sèm Ta Route. Retour sur trois thèmes importants.

En effet, dans le cadre d’octobre rose, le centre a proposé aux habitants de l’île un atelier sur l’autopalpation mammaire animé par un professionnel de Santé. L’occasion a été donnée aux participants de poser des questions sur le cancer, les causes, les traitements et les moyens de prévention. Une chose importante à retenir lors de cet atelier du jeudi 5 octobre : le cancer du sein touche aussi les hommes. Le professionnel a rappelé aux 14 participants, dont Martine Beldor, élue en charge de la vie associative, que le moyen le plus efficace de prévention du cancer du sein était l’autopalpation à effectuer au moins 2 fois par semaine.

Durant ce mois également dédié aux personnes âgées avec la Semaine Bleue, le centre a organisé un atelier « cuisine en 3G » où grand parent, parent et enfant ont réalisé le temps d’un après-midi une pâtisserie sous les conseils des animatrices du centre. Cet atelier du 14 octobre dernier se voulait un moment de partage et de coopération entre 3 générations d’une même famille et en mettant à l’honneur nos grands-parents. Un moment convivial qu’ont partagé 5 familles regroupant en tout 16 personnes. À la demande des participants, l’opération sera renouvelée au mois de décembre prochain.

À l’occasion de la semaine du goût qui se déroulait du 16 au 20 octobre, le centre a invité les enfants présents du périscolaire du mercredi 18 octobre à vivre un instant de découverte des saveurs. Au programme, test de l’odorat, dégustation à l’aveugle, quizz et rires, pour le plus grand bonheur des petits gastronomes. L’association Sèm Ta Route étant également gestionnaire de la micro Créche Baby Dou à Concordia, l’opération « Les goûts et les Saveurs » a été transposée aux plus petits avec la découverte de nouveaux goûts sur toute la semaine en question.

L’association Sèm Ta Route invite le public à se joindre aux prochaines actions du mois de novembre comme les semaines de la parentalité du 18 novembre au 3 décembre 2023, notamment avec un atelier de Massage pour Bébé (places limitées et uniquement sur inscription). _Vx

Infos et inscriptions : 05 90 87 75 53 – contact@semtaroute.com

