Association : L’ACS ZEPIN a fait sa rentrée !

C’est autour d’un pot de rentrée organisé le mercredi 29 septembre dernier, que l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive Zone d’Education Prioritaire des Iles du Nord) a présenté le calendrier de ses activités prévues en 2021-2022.

Les membres, sympathisants et bénévoles de l’association ont été accueillis dans la bonne humeur au restaurant « Chez Maguy », situé à Hope Estate.

Ouverte à tous les amoureux de la culture et du sport, l’Association Culturelle et Sportive ZEPIN œuvre depuis déjà 23 ans sur l’île, à la mise en place d’actions éducatives auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Notamment dans les domaines du sport et à travers, entre autres, ses randonnées culturelles guidées, les arts, la visites de sites historiques et le numérique.

Un programme riche a été concocté par les membres du bureau, et chaque mois correspond à une manifestation ou action. On peut déjà retenir la prochaine randonnée culturelle guidée, prévue pour le mois d’octobre et annoncée par le Président de l’ACS ZEPIN, Xavier Mirre-Minori, ainsi que la 2e édition du Cap sur Tintamarre, qui sera suivie de la 2e édition du Rallye culturel et sportif de l’île pour 2022, un événement attendu suite au succès de la 1ère édition qui s’est déroulée le 24 mai 2021.

L’association remercie les nouveaux membres, et les membres qui ont renouvelé leur adhésion ce jour-là. C’est grâce aux adhésions et à ses manifestations que l’association intervient pour soutenir des projets éducatifs dans les écoles, collèges et lycée de l’île.

Les adhésions sont encore ouvertes et « adhérer, c’est nous soutenir, nous permettre de mener à bien nos actions et aussi participer à la vie de l’association ! », a précisé le Président, Mirre-Minori.

Pour tout renseignement, il est possible de consulter la page Facebook Acs zepin, de contacter l’association par mail à l’adresse acs.zepin@gmail.com, ou par téléphone au 0690 36 96 20.