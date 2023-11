SANTE : Recrudescence du nombre de cas de dengue à St Martin

Depuis plusieurs semaines, l’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Santé Publique France (SPF) ont constaté une recrudescence du nombre de cas confirmés de dengue sur les territoires de Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

A titre d’illustration, 146 cas évocateurs ont été recensés en semaine 42 sur Saint-Martin et 31 sur Saint-Barthélemy (en semaine 41, c’était respectivement 63 et 11 cas évocateurs) ; soit une accélération notable par rapport aux semaines précédentes. Cela occasionne malheureusement des passages aux urgences, voire même des EVASAN vers la Guadeloupe.

Face à cette épidémie qui démarre, l’Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy renouvelle son message de mobilisation contre le moustique piqueur qui assure la transmission de la maladie d’une personne malade vers une personne encore indemne.

Ainsi, les recommandations « vider, renverser, jeter » tous les contenants d’eau stagnante sont plus que jamais nécessaires (d’autant plus en cette période de pluies intenses) et nous concernent tous, tant à l’échelon individuel qu’à l’échelon collectif, pour supprimer les gîtes de reproduction de moustiques.

Pour rappel, un verre d’eau peut contenir plus de 100 larves de moustiques !

Nous rappelons qu’en cas d’apparition de symptômes évocateurs (fièvre élevée et/ou maux de tête et/ou courbatures, etc.) :

– il est important de consulter un médecin et d’éviter la prise d’aspirine et d’anti-inflammatoires,

– il est recommandé d’utiliser des produits corporels anti-moustiques, des vêtements longs, des moustiquaires pour limiter la transmission à son entourage.

Pour toute information complémentaire liée à la santé, vous pouvez contacter l’ARS : 0590.27.90.88

Pour tout signalement de nuisances liées à une eau stagnante, une décharge sauvage, une station d’épuration dysfonctionnant ou une problématique liée à l’assainissement, vous devez contacter votre Collectivité, afin qu’elle fasse cesser la nuisance.

25 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter