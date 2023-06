VIE LOCALE : Le premier Comité Local École-Entreprise déployé à Saint-Martin

Ce jeudi 22 juin, Harry Christophe, vice-recteur, et Jeanne Rogers-Vanterpool, vice-présidente de la CCISM, ont signé la charte du Comité Local École-Entreprise (CLEE) de Saint-Martin.

Mis à l’étude au printemps par Marie Martin, chargée de formation et référente du Point Orientation et Apprentissage à la CCISM, le CLEE sera déployé dès la prochaine rentrée scolaire. Lors de la signature de la charte, Marie Martin a rappelé les actions que le CLEE souhaite mettre en place : aider les élèves à mieux comprendre le monde professionnel, inciter les salariés des entreprises à s’investir dans la réserve citoyenne de l’Éducation Nationale, mieux répondre aux besoins du monde professionnel et mettre en place une animation territoriale de la relation École-Entreprise.

Présent en visio, Max Nelson, délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue, s’est dit très enthousiasmé à l’idée de travailler avec la CCISM et de voir un premier CLEE se développer à Saint-Martin sur un délai aussi court pour un projet de cette ampleur. Harry Christophe a insisté sur l’importance de créer et maintenir une relation forte entre l’école et l’entreprise en évoquant les enjeux pour l’équité sociale. Jeanne Rogers-Vanterpool a quant à elle souligné les actions de la CCISM pour trouver des solutions durables aux problématiques d’emploi, notamment chez les jeunes. Le dispositif CLEE prévoyant l’accompagnement des jeunes dans leur recherche de stage permettra à tous d’accéder au réseau et au milieu professionnel. Le CLEE Saint-Martin, porté par la CCISM, est composé des membres volontaires et de deux co-animatrices Madame Hanson, cheffe d’établissement représentant l’Éducation Nationale, et Madame Montrésor, cheffe d’entreprise représentant le monde économique. _Vx

