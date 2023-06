ÉCONOMIE : Remboursement des billets en euros endommagés ou abîmés

L’IEDOM (Institut d’émission des départements d’Outre-mer) et Change Caraïbes offrent, depuis le 20 juin dernier, un nouveau service aux Saint-Martinois pour le remboursement gratuit de leurs billets en euros en mauvais état.

Billets déchirés, endommagés, passés à la machine à laver, il est désormais possible de se les faire rembourser à la Société Caribéenne de Change, qui exerce sur le territoire sous l’enseigne Change Caraïbes. Grâce à un partenariat conclu entre IEDOM Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy représentée par son directeur Thierry Beltrand et la Société Caribéenne de Change, l’opération est facilitée pour les Saint-Martinois via le dépôt des billets endommagés dans les bureaux de Change Caraïbes situés au 12 rue de la Liberté à Marigot (à l’emplacement de l’ex-Maison de la Presse). L’expédition de ces billets à l’agence IEDOM des Abymes en Guadeloupe se fera par la suite pour une expertise complémentaire et le remboursement éventuel dans un délai d’un mois minimum et par virement sur un compte ouvert dans la zone Euro.

Le service est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h. Si l’opération de dépôt est gratuite, les personnes utilisant ce service devront se munir d’un document officiel d’identité en cours de validité. _Vx

Infos : www.iedom.fr

387 vues totales, 387 vues aujourd'hui