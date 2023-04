VIE LOCALE : Une conférence organisée sur le thème de l’adolescence

Le vendredi 31 mars dernier, la Collectivité de Saint-Martin, à travers son service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) – Délégation Solidarité et Familles, a organisé une conférence sur le thème de l’adolescence, à l’hôtel Beach Club de Grand-Case.

La conférence a été animée par un psychiatre, le Dr Michel Biloatang.

L’objectif était de former et d’informer les professionnels du territoire et les agents de la Collectivité sur les risques, les liaisons dangereuses et une meilleure connaissance des pratiques des adolescents.

Parmi la soixantaine de participants figuraient des représentants de l’Education Nationale, de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), de la direction de l’autonomie des personnes, de la Protection Maternelle Infantile, ainsi que leurs homologues de Saint-Barthélemy.

Des membres d’associations, du milieu de la psychiatrie et des assistants familiaux étaient aussi présents, des échanges riches et constructifs pour le territoire et sa jeunesse.

