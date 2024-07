EMPLOI : Un nouveau directeur territorial délégué à la tête de France Travail

France Travail renforce son implantation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec la nomination d’un directeur territorial délégué, Richard Boone.

Le 1er juillet dernier, Richard Boone fut nommé directeur territorial délégué de France Travail, opérateur public de référence du marché de l’emploi qui a pour volonté de renforcer son maillage à Saint-Martin. En lien étroit avec l’agence de proximité, Richard Boone, anciennement directeur territorial de la zone Basse-Terre à France Travail Guadeloupe & Îles-du-Nord, consolidera le développement des partenariats et des relations institutionnelles, notamment en direction de la préfecture des Îles du Nord et des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette nouvelle nomination s’inscrit dans l’ambition poursuivie par France Travail de renforcer les collaborations à échelle locale avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’insertion pour concevoir des solutions au plus près des territoires. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter