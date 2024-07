VIE LOCALE : L’abattoir rouvrira ses portes en avril 2025

Elie Touzet, directeur de l’Établissement public de gestion et d’exploitation de l’abattoir (EGEA) et responsable de l’économie bleue et de la croissance verte, effectuait ce 10 juillet une visite du chantier de l’abattoir, invitant les éleveurs à découvrir les nouveaux services à venir.

Les travaux, débutés en février dernier pour une durée de quatorze mois, comprennent la remise aux normes de l’isolation thermique, la plomberie, l’électricité et l’éclairage. Le budget de 1,7M€ permet également d’ajouter une extension pour l’atelier de découpe et de transformation. L’objectif de ces travaux de mise en conformité et de montée en gamme du site est de fournir de nouveaux services aux éleveurs, comme la maturation de la viande locale, la valorisation du “5ème quartier” et le traitement du sang pour la confection de boudins. Les installations permettront de traiter quatre types de bétail (ovin, bovin, porcin, caprin) par deux techniciens actuellement en formation à Paris et en Guadeloupe, un pour superviser l’abattage et l’autre pour assister les opérations. Fort d’un suivi rigoureux par Valérie Fonrose, présidente de l’EGEA, l’abattoir doit être livré en avril 2025, en parallèle de l’obtention du nouvel agrément. Les éleveurs sont encouragés à se rapprocher du service aide et accompagnement des acteurs économiques de la COM (voir infos) afin de s’enregistrer et de bénéficier des aides publiques comme l’aide agricole combinée, à condition que les animaux soient identifiés. _Vx

Infos : 0590 29 56 21 – dev.eco@com-saint-martin.fr

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter