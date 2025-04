ART / SIP & TCH’ART : Une première pour l’artiste Jérôme Sainte-Luce  

Samedi 26 avril, une vingtaine de personnes se sont réunies autour de l’artiste peintre, Jérôme Sainte-Luce, dans le cadre de la 6ème édition du SIP & TCH’ART.

Inauguré en septembre 2023, l’espace dédié aux artistes The Art Kclob (TAK), situé à Concordia, a ouvert ses portes aux curieux et amateurs éclairés de peinture.

Une vingtaine d’œuvres picturales ont été sélectionnées pour présenter le travail de Jérôme Sainte-Luce, peintre guadeloupéen, venu à Saint-Martin pour l’occasion.

Dans un esprit de convivialité et de partage, le TAK avait préparé des rafraîchissements pour ses visiteurs venus découvrir des toiles s’inspirant de l’archéologie, et plus précisément du graphisme amérindien.

Au fil des heures, l’exposition aura attiré plus d’une vingtaine de personnes prenant le temps de contempler les œuvres de Jérôme Sainte-Luce.

Pour l’artiste peintre, ces moments de rencontre sont essentiels pour rappeler que l’art, porteur de liens sociaux, n’a pas vocation à exclure mais plutôt à rassembler : “Je vois beaucoup de personnes qui hésitent à entrer dans une galerie d’art ou à se joindre à un vernissage.

La peur de ne pas être à leur place ou de ne pas avoir les codes les dissuadent.

Or, il s’agit surtout de découvrir et discuter, ensemble, de ce que nous évoque une œuvre. Que l’on apprécie, ou non. De plus, en échangeant, cela permet de percevoir les œuvres sous une autre perspective et c’est très enrichissant”, confie le plasticien.

Florence Poirier-Nkpa, artiste et fondatrice du Collectif HeadMade Factory en 2010, prépare d’ores et déjà le prochain événement du TAK autour des gravures, pour la fin du mois de mai.

Retrouvez le portrait de l’artiste Jérôme Sainte-Luce dans une prochaine édition.

