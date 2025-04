PORTRAIT : Alexia Carole, l’art au service de la thérapie

Artiste et entrepreneuse d’origine martiniquaise, Alexia Carole est arrivée à Saint-Martin en 2019 et aide aujourd’hui les publics vulnérables à se guérir et à se révéler à travers l’art, au Living Museum.

« Je suis alignée avec moi-même, car je fais ce que j’aime : aider les autres par la pratique de mes passions »

Alexia Carole est un nom qui ne vous parle peut-être pas. Ofara Artistry, peut-être un peu plus. Sous sa casquette de maquilleuse professionnelle, elle a coloré et magnifié des milliers de visages sur l’île. Coordinatrice au Living Museum porté par l’association Art For Science, elle ajoute une corde supplémentaire à son arc en s’occupant aujourd’hui de personnes vulnérables venues se rétablir par la pratique des arts. Lieu de création et de contemplation situé à Hope Estate et destiné à accueillir les personnes vulnérables, le Living Museum se remplit au fur et à mesure de ces œuvres chargées de vécu et de messages forts.

« Le but est d’offrir un moment de réconfort et de production artistique à ces personnes en souffrance, mais aussi aux élèves des établissements de l’île »

Alexia Carole, personnage atypique et solaire, profite de ses multiples talents pour égayer et enjoliver le quotidien de ces personnes avec un investissement sans limites. Diplômée d’un cursus universitaire en Arts Appliqués, elle est aussi socio-esthéticienne et propose des ateliers pour apprendre à confectionner soi-même ses produits cosmétiques et ménagers. Elle souhaite montrer par là que l’auto-soin peut être accessible et gratuit, et que l’on peut reconstruire son estime de soi à travers de nouvelles compétences.

« Ici, j’anime des ateliers conçus autour des sept arts majeurs que sont l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique, le spectacle vivant, la poésie et le cinéma. Je suis aussi à la recherche de partenaires permanents, afin de diffuser notre mission plus largement sur l’île »

Au Living Museum, elle nous présente la « capsule émotionnelle » imaginée par ses soins, où sont exposées les œuvres les plus chargées de signification : derrière de lourds rideaux de velours, on trouve ainsi des sculptures en argile et des peintures représentant des traumatismes réellement vécus (scène de guerre pour un ancien militaire, crise d’angoisse à l’acrylique rouge sur papier noir pour une adolescente, modelage d’un visage criant à l’image du Cri de Munch pour un jeune ayant perdu sa mère).

« Aujourd’hui, j’ai cette sensation de rendre service aux gens tout en étant libre dans mon planning, avec cette chance de pouvoir travailler à mon compte »

À la croisée des arts et des soins thérapeutiques, Alexia Carole nous propose donc sa vision, unique et pluridisciplinaire, du bien-être humain et de son développement personnel. Une mission qui lui tient à cœur et qui symbolise son souhait d’améliorer la condition humaine.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter