L’événement dance incontournable revient : Night of Hit Makers 2.0 embrasera le Carnival Village ce vendredi !

Le compte à rebours est lancé… Le spectacle tant attendu Night of Hit Makers 2.0 revient en force ce vendredi 2 mai au Carnival Village, avec un show explosif qui débutera à 20h précises.

L’édition 2025 promet d’être mémorable. En tête d’affiche, le groupe Kai fait vibrer les fans avec ses derniers tubes kompa au style caribéen irrésistible. Le phénomène international venu d’Aruba, Jeon, envoûtera le public grâce à son savant mélange de rythmes et de voix puissantes. Et événement rare : les légendaires Burning Flames célèbreront leurs 40 ans de carrière avec une performance d’une heure ininterrompue, leur unique apparition à Saint-Martin pour le Carnaval.

À leurs côtés, l’emblématique Control Band, fierté locale, montera sur scène pour faire vibrer le dancefloor jusqu’au bout de la nuit.

Night of Hit Makers est bien plus qu’un concert, c’est une véritable célébration de la danse. Une expérience sensorielle où l’ambiance, la musique et l’énergie ne font qu’un. Venez tôt, réservez votre emplacement, et préparez-vous à bouger !

Les billets sont en vente à 50 $ en prévente, et ils serontune fois plus chers sur place. Réservez dès maintenant sur www.xtratight.com

Ce vendredi, Carnival Village est the place to be pour vivre l’événement dance ultime du Carnaval 2025.

