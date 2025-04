CULTURE / Vernissage solidaire : quand la photographie vient en aide à Mayotte

Vendredi 25 avril, l’hôtel La Samanna accueillait une soirée pas comme les autres : un vernissage caritatif organisé par le magazine FOCUS, en partenariat avec Photo Caraïbes, Art For Science et Maison Raphaël.

Intitulée Focus sur Mayotte, l’exposition rassemblait une vingtaine de clichés, témoins puissants d’un territoire français meurtri par le passage du cyclone Chido en décembre dernier. La catastrophe avait provoqué la mort de 39 personnes et plongé l’île dans une situation d’urgence humanitaire. Face à cette tragédie, l’événement a su mobiliser. Plus d’une soixantaine de visiteurs ont répondu présent, sensibles à la cause ou simplement curieux de découvrir les œuvres exposées.

Les vingt photographies de Lilou Douzal et Raphaël Novella, toutes deux nourries d’un vécu local, ont su capter l’attention et les émotions du public. Les scènes de vie capturées par Lilou Douzal, infirmière-photographe, mettaient en lumière une réalité sociale trop souvent ignorée. De son côté, Raphaël Novella proposait une ode visuelle à la résilience et à la beauté naturelle de Mayotte. Les visiteurs furent attirés par la promesse d’un regard à la fois sensible et engagé sur ce territoire méconnu.

Cette initiative artistique et solidaire a permis de récolter 2 170 € en une soirée, fruit de ventes et de dons privés sur place. Cette somme sera reversée intégralement à la Croix-Rouge française. « C’est une petite goutte d’eau dans l’océan, mais une contribution qui nous tenait à cœur », confient les organisateurs. Une façon de rappeler, dans l’écho silencieux des clichés, que l’art peut aussi réparer. _Vx

