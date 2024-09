Journée Portes Ouvertes des Sports : 5ème édition réussie !

La foule s’est une nouvelle fois amassée à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool samedi dernier lors de la Journée Portes Ouvertes des Sports organisée par la Direction des Sports de la Collectivité.

La 5ème édition de cet évènement devenu incontournable s’est démarquée par la large participation des enfants aux démonstrations sportives : « Cette journée est une belle réussite, on a beaucoup plus de participants et les gens sont sortis en grand nombre. Nous avons plus de jeunes enfants à partir de 3 ans, ça montre que les parents sont intéressés » nous confie Kerline du softball. Même constat du côté du ring de boxe, du parcours d’athlétisme ou des terrains de badminton et de tennis, la nouvelle génération s’est emparée de ces sports qui comptent de plus en plus d’adhérents. Football, basketball, plongée, natation, voile, rugby, trail, karaté, tir à l’arc, gymnastique, twirling, pole dance, kizomba, volleyball, beach tennis et padel, il y en avait pour tous les goûts et surtout, tous les âges. Les stands n’ont pas désempli, y compris ceux du Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS SBSM) et du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES). Informations, inscription, renouvellement d’adhésion, les 31 associations sportives n’ont pas chômé, pour le plaisir des petits et des grands. Si la pratique d’une activité régulière est importante pour la santé physique et mentale, la Journée Portes Ouvertes des Sports a aussi souligné l’intérêt de la population à tisser du lien social. _Vx

