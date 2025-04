ENVIRONNEMENT / Nettoyage du Galion : un triste constat pour la Journée du Zéro Déchet

À l’occasion de la Journée Internationale du Zéro Déchet, célébrée le 30 mars dernier, la plage du Galion a été le théâtre d’une vaste opération de nettoyage, suivie d’une distribution de cendriers de plage offerts par la boutique Etika.

Sous l’impulsion de l’association Clean St Martin, 29 bénévoles, dont des employés de Marfret et du SXM Surf Explorer, ont collecté près de 6m³ de déchets. Une grande partie des détritus était composée de polystyrène et de plastique en décomposition, tandis que la zone la plus fréquentée de la plage révélait une accumulation de couverts jetables, canettes en métal et bouteilles en verre et plastique.

Une fois encore, ce nettoyage met en lumière l’impact des comportements irresponsables sur l’environnement. Grâce à l’engagement des bénévoles et à la mise à disposition d’une benne par Benjamin, cette action rappelle l’importance de la préservation des espaces naturels. Reste à espérer que cette prise de conscience se traduira par des gestes plus responsables à l’avenir… _Vx

