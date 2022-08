GASTRONOMIE : La Fête de la Cuisine est de retour du côté hollandais

La Fondation Top Promotion est fière d’annoncer qu’après une absence de 5 ans, son événement culinaire, la Fête de La Cuisine, revient en force et se tiendra du 6 au 13 novembre 2022.

La Fête de la Cuisine offre l’excellence de la gastronomie aux gourmets et positionne une fois de plus Saint Martin/Sint Maarten comme la capitale gastronomique des Caraïbes. Sa vision est de présenter, promouvoir et célébrer l’excellence culinaire en créant un engagement communautaire dynamique tout en rassemblant les habitants et les touristes, autour de chefs locaux et invités. Comme l’Office du tourisme de Sint Maarten a considéré novembre comme le mois culinaire, la Fête de la Cuisine aura lieu de 6 au 13 novembre (à ne pas confondre avec le Festival de la Gastronomie du 11 au 22 novembre, du côté français de l’île). Cette année, sept chefs des États-Unis, du Canada et des Pays-Bas démontreront leurs talents lors d’un événement où ils accorderont nourriture et vin pour les professionnels locaux et d’un grand dîner de gala à 6 plats le 10 novembre. Les profits de l’événement seront reversés aux associations engagées dans la sensibilisation au handicap. Parmi les chefs se trouvent les américains Preston Clark et Jake Sawabini, le canadien Robin Filteau-Boucher et les hollandais Dennis Middelkoop, Willem Dankers, Joris Peeter, Emiel Kwekkeboom, qui figurent tous dans le guide Michelin et enfin, Andre van Doorn. Les chefs locaux du côté néerlandais et français auront également l’occasion de démontrer leurs talents. Ils seront engagés dans la préparation du « Dîner de Bienvenue » de la Fête de La Cuisine. Une collecte de fonds sera liée à l’évènement pour que l’équipe culinaire de Sint Maarten puisse assister au concours annuel de cuisine des Caraïbes, Taste of the Caribbean, en 2023. La Fête de la Cuisine n’oublie pas la nouvelle génération de chefs. Plusieurs activités éducatives et sociales seront mises en place pour les futurs cuisiniers de Sint Maarten, avec entre autres, des interactions entre ceux-ci et les chefs invités. Chefs et étudiants en cuisine confectionneront ensemble un déjeuner local le mardi 8 novembre qui sera dégusté par les officiels, des personnes âgées et des enfants moins fortunés. Dans l’après-midi du même jour, place au Wine Tasting avec dégustation de vins et de produits d’épicerie fine, réservé aux professionnels dans un premier temps mais ouvert au public à partir de 18h. Les spiritueux auront également une place de choix dans cette nouvelle édition de la Fête de la Cuisine, avec le Spirits Tasting Fair. Un maître distillateur sera sur place ainsi que deux mixologues bien connus de New York. Le programme est vaste et varié jusqu’au dîner d’adieu avec concert de jazz et cocktails le samedi 12 novembre qui marquera la fin de l’édition 2022 de la Fête de la Cuisine. _Vx

Infos : +1 (721) 587 26 78

Programme complet : www.fetedelacuisine.com ou www.fete.sxm.com

Facebook : sxm-fete

