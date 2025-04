BEACH TENNIS / BT1000 – Open de Saint-Martin : un tournoi entre sport et culture

Le premier tournoi BT1000 – Open de Saint-Martin, qui s’est tenu les 29 et 30 mars derniers au Beach Garden à Colombier, a brillamment allié compétition de haut niveau et mise en avant du patrimoine local. En attirant des joueurs de Guadeloupe, de Martinique et de Saint-Barthélemy, cet événement organisé par le Friendly Caribbean Beach Tennis (FCBT) a confirmé que ce sport rassembleur est un formidable levier de promotion touristique pour l’île.

Durant deux jours, les compétiteurs ont pu (re)découvrir la convivialité de la Friendly Island, notamment à travers des expériences culinaires et festives. Le tournoi a été soutenu par des entreprises locales dynamiques comme Pixel, Rapido Print, Love et Guavaberry Colombier Tradition, ainsi que par la Collectivité de Saint-Martin représentée par le Président de la Commission Sport et du CEES, Marc-Gérald Ménard, l’Office de Tourisme et la ligue de Guadeloupe de tennis.

Sur le plan sportif, les favoris ont répondu présents. Chez les dames, Julie Labrit et Julie Hodge ont décroché le titre face à Charlotte Martinez et Charlotte Claudel. Du côté masculin, Yohann Bervas et Arthur Bezombes se sont imposés, tandis que Jules Lamort et Mathys Dolmin ont pris une belle deuxième place.

