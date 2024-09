SOCIÉTÉ : 3ème édition du concours Handicap & Entreprise

Vous êtes un chef d’entreprise ou porteur de projet investi en faveur des personnes en situation de handicap ? Participez à la 3ème édition du concours en proposant un projet d’inclusion du handicap au sein de l’entreprise.

Lancé en 2022, le concours Handicap & entreprise vise à sensibiliser les entrepreneurs à l’inclusion du handicap au sein de leur société, valoriser, promouvoir la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui a lieu chaque année au mois de novembre, pérenniser et développer les actions autour du handicap dans l’entreprise sur l’île de Saint-Martin. Organisé par la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), en partenariat avec l’AGEFIPH, l’Association pour la Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées), le Concours « Handicap et Entreprise » propose deux catégories : Entreprises (Projet d’inclusion du handicap au sein de l’entreprise) et Porteurs de projet (Projet de création d’entreprise incluant la dimension handicap). Ouvert depuis lundi 2 septembre dernier, le concours est ouvert jusqu’au 31 octobre 2024 à toute personne désirant relever le défi et faire la différence en promouvant une culture d’entreprise inclusive, où chaque talent compte. Votre engagement peut inspirer d’autres leaders et contribuer à construire un avenir plus égalitaire et stimulant pour tous. Le 1er prix de chaque catégorie bénéficiera d’une subvention de 1000 euros pour la réalisation de son projet. _Vx

Infos : https://www.ccism.fr

info@ccism.com

Lien raccourci vers la page dédiée au concours Handicap & Entreprise : https://t.ly/3FiWd

