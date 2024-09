PHOTOGRAPHIE : Lancement de la 7ème édition de « Faces of Saint-Martin »

La Collectivité de Saint-Martin renouvelle son concours de photographie en noir et blanc, dont le thème cette année est « Portrait, jeu d’ombres et de lumières ».

Éclairage naturel, ombres projetées ou profondes, hautes lumières et arrière-plans intrigants, à vous de créer des portraits captivants dans une composition créative originale. Cet appel à candidature de photographies en noir et blanc est ouvert aux photographes amateurs ou professionnels résidant à Saint-Martin ou Sint-Maarten. Pour cette 7ème édition, les jeunes de plus de 16 ans peuvent aussi participer. La date limite pour la remise du dossier est fixée au vendredi 8 novembre 2024 à midi. La mise en valeur des photographies sélectionnées aura lieu lors de la prochaine exposition « Faces of Saint-Martin VII ». Les œuvres retenues seront imprimées en noir et blanc sur du papier grand format et collées sur les murs de Saint-Martin. L’exposition ne sera pas figée et évoluera puisque les affiches se décolleront et se déchireront jusqu’à disparaître avec le temps, la dissolution faisant aussi partie de la démarche artistique de ce projet de street art. Les 3 premiers candidats choisis par le jury recevront chacun un prix. _Vx

Modalités : https://www.com-saint-martin.fr/ressources/Appel-a-candidature-faces-of-Saint-Martin-VII.pdf

Lien raccourci : https://vu.fr/Qyiv

Infos : 0590 87 50 04 Poste 1308 ou directionactionculturelle@com-saint-martin.fr

