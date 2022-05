Sécurité Routière SXM : 122 élèves du collège  Soualiga sensibilisés aux dangers de la route

L’Association Sécurité Routière SXM a organisé les lundi 16 et mardi 17 mai, de 9h à 16h, une sensibilisation et formation à la sécurité routière pour 122 collégiens issus des quartiers classés en Politique de la Ville, du Collège Soualiga, à la Cité Scolaire.

Ces journées mensuelles sont organisées en partenariat avec la direction du collège Soualiga et l’Education Nationale et financées dans le cadre de la Politique de la Ville. La mise en place de quatre ateliers d’apprentissage au Code de la route, avec un focus spécifique sur les deux roues, ont permis une nouvelle fois de sensibiliser les jeunes conducteurs de scooter aux dangers de la circulation routière.

le Préfet Vincent Berton, le Directeur des services du Cabinet, Julien Marie, la Déléguée du Préfet à la Politique de la Ville, Véronique Coursil, la vice-présidente de la Collectivité, Dominique Louisy, le principal adjoint du collège Soualiga, Cyrille Busso et le commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin, François Deneufgermain étaient présents sur le terrain, à la rencontre des acteurs de l’association Sécurité Routière SXM présidée par Thierry Verres, dans le cadre de leurs ateliers de sensibilisation installés à la Cité Scolaire Robert Weinum.

Quatre ateliers étaient ainsi à la disposition des adolescents, notamment sur l’utilisation des deux-roues et les comportements à adopter sur la route.

Le 1er atelier est l’apprentissage des données théoriques essentielles du Code de la Route, liées aux deux roues.

Le 2ème atelier est fondé sur la lutte contre les addictions à l’alcool et tous produits stupéfiants, causes premières des accidents corporels et mortels à Saint Martin et Saint Barthélemy.

Le 3ème atelier est un simulateur deux roues, permettant une mise en situation proche de la réalité et permettant une véritable prise de conscience des conséquences du non-respect des règles de la circulation routière.

Le 4ème atelier est un parcours motorisé 50cm cube, permettant un premier apprentissage conforme aux bonnes règles de circulation en scooter. _AF

