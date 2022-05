Préfecture : Précisions sur la période et la durée des soldes à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Suite à une erreur de saisie rectifiée sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, concernant la durée des soldes dans les Iles du Nord, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin informe le public que la date de fin des soldes est bien fixée au vendredi 3 juin 2022 inclus et non au samedi 21 mai 2022.

L’arrêté du 27 mai 2019 prévoit en effet que les dates de début des soldes (d’hiver) durent 4 semaines à compter du premier samedi de mai pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, soit du samedi 7 mai au vendredi 3 juin inclus.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui