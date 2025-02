MICRO-TROTTOIR : Le rêve de devenir propriétaire est-il encore possible à Saint-Martin ?

Pour développer le parc immobilier et améliorer l’accès au logement, la Collectivité met en œuvre un plan d’action dès mars, en accord avec la convention tripartite signée le 13 février dernier avec Action Logement et l’État.

Sylvie (principale de collège) : Je suis propriétaire depuis 18 ans. Ça n’a pas été facile parce que je suis une femme seule et les banques n’aiment pas ça. Les prix étaient déjà élevés à l’époque mais, aujourd’hui, le prix d’un studio est exorbitant. Lorsque ma fille a voulu prendre son indépendance, elle n’a pas trouvé de loyer en-dessous de 1200€ par mois. Donc, si la Collectivité veut construire plus de logements sociaux et accessibles pour les jeunes, c’est une très bonne chose.

Guillermo (magasinier) : Je vis avec ma compagne, mes deux enfants et une autre personne en colocation. Depuis que je suis en couple, c’est plus facile d’assurer le loyer, c’est certain. Mais, pour mes enfants, je compte bien devenir propriétaire dans les 10 ans à venir. En espérant que les dispositifs qui se développent en ce moment se concrétisent, et nous permettent d’assurer l’avenir de nos enfants.

Jislaine (cuisinière) : J’ai de nombreux proches qui souffrent de logements insalubres. Il y a beaucoup de familles ici, c’est terrible de vivre dans de telles conditions lorsqu’on a des enfants. Avant de devenir propriétaire, j’ai vécu plusieurs années dans un studio. J’avais même dû laisser ma fille, en bas âge, chez ma mère… C’était trop petit chez moi. Aujourd’hui, les prix grimpent et j’ai peur pour nos enfants. J’espère que cette convention tiendra ses promesses, il faut construire, il y a de vrais besoins !

Propos recueillis par LM

