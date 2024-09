PARTENARIAT / Office de Tourisme : ouverture des demandes de subvention 2025

Les dossiers de partenariat pour 2025 sont disponibles pour les entreprises et associations souhaitant solliciter une aide financière pour un projet à caractère touristique.

Si votre activité entre dans le cadre des orientations de l’OT, vous pouvez solliciter un financement via un dossier de demande de partenariat. Ces accompagnements ne concernent que le financement d’actions spécifiques ou le fonctionnement général de la structure, pas les investissements. Les dossiers de demande de partenariat sont à compléter et à retourner jusqu’au 31 octobre inclus au siège de l’OT situé au 10 rue du Général de Gaulle à Marigot, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez formuler une demande d’info ou de dossier par mail à g.dumel@st-martin.org, n.desir@st-martin.org, n.page@st-martin.org ou localregional@st-martin.org. Parallèlement au dossier, les demandeurs devront fournir à l’OT une présentation du projet sous format PowerPoint détaillant les points suivants : caractère touristique, impact économique sur le territoire, capital de l’entreprise ou de l’association, présentation de l’équipe, plan de communication, une liste des packages partenaires. Important, les candidats doivent disposer d’un compte bancaire et d’un numéro de récépissé en préfecture (dans le cas contraire, faire la demande auprès de la Direction régionale de l’INSEE dès à présent – démarche gratuite). _Vx

