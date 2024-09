L’IEDOM accueille son nouveau directeur

François Groh, fort de plus de 30 ans d’expérience à la Banque de France, devient le nouveau directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Ancien directeur départemental à Bastia et directeur adjoint PACA à Marseille, François Groh observe que la Guadeloupe, comme d’autres territoires, fait face à des défis économiques majeurs liés à la pandémie, aux tensions géopolitiques et aux changements climatiques. L’indicateur du climat des affaires a baissé de 3,8 points au second trimestre 2024, mais reste au-dessus de la moyenne historique. Les entreprises locales signalent une baisse d’activité et des inquiétudes liées aux incertitudes politiques. L’inflation persiste, avec une augmentation de l’indice des prix à la consommation de 3,7 % en Guadeloupe, contre 1,9 % en France. Les prévisions pour le 3ème trimestre sont pessimistes, notamment dans les secteurs du BTP et du tourisme. Par contre, la présence bancaire locale permet d’assurer la majeure partie des besoins de financement sur la géographie. À fin juin 2024, l’activité bancaire et financière est mieux orientée qu’en début d’année. Bénéficiant du sens aigu de l’accueil insulaire, le nouveau directeur de l’IEDOM loue les engagements de ses collaborateurs pour assurer les meilleurs services aux populations locales, dont celle de Saint-Martin. _Vx

