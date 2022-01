Communication : L’Office de Tourisme lance son nouveau site internet

Mercredi dernier, l’Office de tourisme a lancé son nouveau site internet. Accessible depuis la même adresse (www.st-martin.org) en français, anglais, espagnol et portugais, le site se veut plus moderne, attractif et fonctionnel tant pour les visiteurs ou futurs touristes que pour les professionnels locaux dont les services sont mis en valeur.

L’équipe de direction a travaillé avec l’entreprise Faire-Savoir basée dans le nord de la France afin que cette nouvelle plate-forme soit une réelle vitrine de la partie française. Elle répertorie en trois rubriques (Découvrir-Profiter-Séjourner) les activités de loisirs, les lieux à visiter, les restaurants et les hébergements*.

L’internaute est aussi invité à découvrir «des expériences vraiment friendly », via des vidéos. Aujourd’hui sont par exemple publiées «une journée à bord d’un bateau de plaisance» ou «un survol de Saint-Martin en gyrocoptère». Cette rubrique a vocation à être actualisée de manière régulière.

Il est aussi proposé de chercher son activité, son restaurant, sa plage, etc., en fonction de ses envies grâce au «moteur d’inspiration». En page d’accueil, l’internaute sélectionne ce qu’il veut faire (profiter de la plage, boire un verre, faire du shopping, un peu d’histoire, organiser un événement, etc.) et avec qui (en famille, en solo, en amoureux, etc.), puis il clique sur «surprenez-moi !» et obtient une liste d’activités et services.

Chaque établissement mentionné est géolocalisé sur une carte et en complément, d’autres activités dans les environs sont suggérées. Par exemple, si un internaute regarde la page d’un restaurant, il peut également voir sur la même page les activités et loisirs qu’il est possible de pratiquer.

Durant la conception de ce nouveau site, la direction de l’office de tourisme a mis l’accent sur la qualité du contenu en termes de textes, de photos et de vidéos. Aussi a-t-elle recruté le temps d’une mission un rédacteur et un photographe. Ces derniers ont visité un maximum d’établissements et produit des «fiches» individuelles.

Chaque restaurant, chaque hôtel, chaque société d’activités dispose ainsi d’une page avec photos, texte de présentation, infos pratiques. Afin que les informations indiquées soient le plus souvent actualisées (et donc pas périmées), chaque socioprofessionnel dispose d’un accès personnalisé à sa page et peut ainsi modifier lui-même un texte, ajouter ou retirer une photo. Des liens sont aussi mis en place pour diriger l’internaute vers le site du professionnel. Les professionnels qui ne figurent pas sur le site peuvent contacter l’office.

Avec ce nouveau site, l’office de tourisme espère promouvoir davantage la partie française et augmenter son audience. En 2021, l’ancienne plate-forme avait enregistré 52 000 visiteurs (+625 % en un an) et 202 000 pages vues. Plus de la moitié des visiteurs sont originaires des Etats-Unis, 21 % de la métropole et 4 % du Canada.

* Si certaines plages et autres sites naturels de la partie hollandaise sont présentés, concernant les activités commerciales, seules celles de la partie française le sont.