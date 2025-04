PORTRAIT / Akpéné Brégeaud : “Il ne faut jamais baisser les bras”  

Professeure de cuisine au lycée professionnel Daniella Jeffry, Akpéné Brégeaud revient sur le chemin qu’elle a parcouru jusqu’à son combat contre l’obésité.

Où avez-vous grandi ?

Je suis née à Lomé, au Togo, où j’ai vécu pendant 11 ans. Après la guerre civile du début des années 90, je suis partie au Bénin pour un an. Puis, mon père adoptif a été muté à Djibouti, où je suis restée 5 ans. Je n’ai jamais connu mon géniteur et j’ai été élevée par mes grands-parents. Ma mère est venue me récupérer quand la guerre civile a éclaté.

Depuis quand êtes-vous installée à Saint-Martin ?

Je suis arrivée en 2006 parce que mon conjoint venait d’être muté sur l’île.

La cuisine a toujours été une évidence pour vous ?

Oui, cela m’a toujours passionnée. Mais, j’ai réalisé que le mode de vie des professionnels de la restauration était très difficile. On a des horaires à rallonge, on est complètement décalé par rapport aux autres, alors, je me suis orientée vers l’enseignement.

Si vous fermez les yeux en évoquant la cuisine, qu’est-ce que vous voyez ?

Je replonge au marché de Lomé. J’y allais avec mon arrière-grand-mère qui y vendait des casseroles. Je m’y rendais pour les vacances, c’est un très beau souvenir. Je me souviens des odeurs de foufou. Sa texture. C’est une pâte à base d’igname cuite et pilée dans un mortier. On obtient une pâte lisse et un peu élastique. On le mange avec une sauce rouge et du poisson par exemple.

Vous avez fondé le projet SXM no Obesity en 2021 pour lutter contre l’obésité de façon ludique et pédagogique. Comment s’articule le projet entre les murs de l’école et en dehors ?

Il y a de la pédagogie en classe, des challenges et des jeux en extérieur pour démystifier le tabou de l’obésité. Les étudiants mènent des actions de la 1ère à la terminale. Entre autres, ils doivent s’entraîner à créer un menu complet, équilibré et original, constitué de produits locaux et accompagné d’une boisson diététique.

À terme, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec SXM No Obesity ?

Avec ou sans moyens financiers, je voudrais que tout le monde ait les astuces pour garder la forme. J’aimerais aussi inciter un maximum de personnes à cuisiner par elles-mêmes et pousser l’entourage de celles et ceux qui prennent du poids à se manifester. Parfois, les proches gardent le silence et ferment les yeux sur la situation alors qu’il est important de communiquer sans tabou sur la question.

À travers votre histoire, votre expérience et vos convictions, quel message aimeriez-vous faire passer à la jeunesse saint-martinoise ?

Il ne faut jamais baisser les bras. La génération actuelle est trop pressée et se décourage vite. Il faut être patient et persévérant quand on désire vraiment quelque chose. Pour terminer, je dirais que rien n’est jamais acquis. Que ce soit pour la perte de poids ou même tout le reste…

