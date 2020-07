VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : Guillaume Arnell interpelle le gouvernement sur la situation à Saint-Martin

Le 13 mai dernier la délégation sénatoriale aux droits des femmes et la délégation sénatoriale des outre-mer ont auditionné Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État chargée de la lutte contre les violences intrafamiliales, afin de «faire le point sur les conséquences du confinement sur les violences faites aux femmes et sur les enjeux, dans ce domaine, du déconfinement.»

Le sénateur Guillaume Arnell qui fait partie des deux délégations, a participé à l’audition et a interpellé Marlène Schiappa sur la situation générale de Saint-Martin. «Nous souhaiterions obtenir l’assurance d’une réponse écrite au rapport que nous vous ferons parvenir sur la situation préoccupante à Saint-Martin : absence de structures dédiées aux femmes victimes de violence, difficultés avec le milieu médical, notamment à l’hôpital, où la consultation est payante, alors que ces femmes se trouvent déjà en situation de fragilité. Enfin, une enveloppe spécifique devrait être affectée à la mission des bénévoles à Saint-Martin», a-t-il déclaré.

Outre l’absence de structures pour accueillir les victimes, la COM de Saint-Martin n’est pas dotée non plus de délégation dite régionale aux droits des femmes. «Il y en a une en Guadeloupe mais qui ne couvre pas Saint-Martin», confie-t-il.

De plus, Saint-Martin ne bénéficie pas des moyens financiers, matériels et humains pour lutter contre ce fléau. «Nous n’avons pas d’enveloppe budgétaire spécifique», note le sénateur.

Marlène Schiappa n’a pas apporté de réponses précises à Guillaume Arnell. Elle lui a «proposé de convenir d’un rendez-vous téléphonique pour aborder plus spécifiquement la question de Saint-Martin».

L’entretien n’a pas eu lieu, nous confiait jeudi le sénateur avant que l’annonce de la démission du gouvernement. (soualigapost.com)