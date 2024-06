JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024: Les Olympiades du SESSAD ce 26 juin à Marigot

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) CORALITA de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ouvert en 2007, accompagne les enfants en situa tion de handicap en leur offrant des soins et un soutien éducatif directement à domicile ou dans leur environnement quotidien.



Lors de ces olympiades, soixante enfants et adolescents pourront s’essayer à diverses disciplines olympiques telles que l’athlétisme, le basketball, le football, la boxe et le break dance. L’objectif principal est de promouvoir l’inclusion, de mettre en lumière les capacités des enfants accompagnés et de déconstruire les préjugés sur le handicap. Les valeurs de courage, de détermination et d’égalité seront au cœur de cet événement. Les activités de la journée incluront un défilé des délégations, divers ateliers sportifs et une représentation de danse du SESSAD. Tous les participants recevront une médaille, et les vainqueurs des épreuves se verront remettre une médaille olympique en présence de représentants du Comité National Olympique et Sportif français et de l’Association CORALITA. Les olympiades du Sessad comptent plusieurs partenaires : la COM, le CTOS SBSM, la ligue de football, l’association de boxe ABC Intersport et 22 Step by Step. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter