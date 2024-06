La police mène des opérations ciblées pour lutter contre la violence armée et les vols

Confrontées à une escalade de la violence armée sur l’île, les forces de police de Sint Maarten (KPSM) ont intensifié les contrôles durant le week-end pour améliorer la sécurité publique et réduire les activités criminelles.

Le samedi 22 juin dernier, une série d’opérations ciblées ont été menées dans les zones de Cole Bay et Simpson Bay, en particulier le long de Union Road, Airport Road et Welfare Road.

Au cours de ces opérations, 39 véhicules ont été arrêtés et contrôlés. Huit amendes ont été délivrées pour diverses infractions au code de la route. En outre, plusieurs conducteurs ont reçu des avertissements concernant l’utilisation illégale de vitres teintées sur leurs véhicules. Les agents ont également confisqué deux scooters en raison du non-respect du code de la route et de l’absence des documents requis.

Ce type d’opération vise à répondre à une nette recrudescence des activités criminelles observée ces dernières semaines et à faire respecter la loi et l’ordre sur l’ensemble du territoire. D’autres contrôles de ce type seront renouvelés régulièrement prévient la police. AF

