DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE : Nette avancée dans la lutte contre l’habitat dégradé

La Collectivité de Saint-Martin a validé son premier Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2025-2030, un projet voté en séance plénière du conseil territorial le 24 octobre dernier.

Élaboré avec le cabinet EOHS depuis 2022, ce programme stratégique est destiné à structurer une politique de l’habitat ambitieuse, reflétant l’identité saint-martinoise et répondant aux besoins de la population. Le PLH s’articule autour de cinq axes majeurs : améliorer l’attractivité résidentielle en augmentant l’offre de logements, proposer des solutions adaptées aux divers publics, promouvoir la réhabilitation du parc existant, développer une stratégie foncière pour répondre aux besoins du territoire et structurer la compétence logement au sein de la Collectivité.

En parallèle, une première convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a été signée pour déployer une politique d’intervention ciblée sur l’habitat privé, en réponse aux problèmes de précarité et de dégradation du parc immobilier. Cette convention entre la Collectivité et l’ANAH, également signée par l’État et présentée lors de la même séance du Conseil territorial, court jusqu’en 2027. Elle permettra de définir un programme d’aide spécifique pour l’amélioration des logements, visant à soutenir les propriétaires, bailleurs et locataires confrontés à des conditions de logement difficiles. Le président Mussington s’engage pour que tous les résidents puissent bénéficier de logements décents et respectueux du droit._Vx

