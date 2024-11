TRIBUNAL : Une femme écope de six mois de prison avec sursis pour avoir frappé sa tante en situation de handicap

Absente jeudi dernier à la barre du tribunal de proximité de Saint-Martin, C.O., mère de famille, âgée de 29 ans, a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé physiquement sa propre tante qui plus est en situation de handicap.

Les faits de cette bien triste dispute familiale remontent au 31 mai 2024. Aux alentours d’une heure du matin, C.O. se présente chez sa tante, J.C. avec ses deux enfants âgés de 9 et 1 ans à son domicile situé à Quartier d’Orléans. Sa nièce a en effet été sommée de quitter la maison familiale pour des raisons non dévoilées lors de l’audience. Quelques minutes après son arrivée, C.O. devient agressive envers sa tante et lui assène un coup de tête et un coup de pied à la poitrine. En situation de handicap et dans un fauteuil roulant, la victime tente de se dégager et se coince le doigt dans la roue de son fauteuil. Elle a le doigt cassé. Un problème d’héritage serait à l’origine de ce déchainement de violence inqualifiable. Entendue par les gendarmes après un dépôt de plainte de sa tante, C.O. nie les faits malgré les rapports médicaux fournis par la victime.

Après en avoir délibéré, le tribunal suit les réquisitions du ministère public et condamne C.O. à six mois d’emprisonnement avec sursis. Présente au tribunal, la victime a sollicité un renvoi sur intérêt civil qui sera examiné le 4 février 2025. _AF

