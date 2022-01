JUSTICE : Nouveau report du procès de trois hommes accusés d’entrave à la circulation

PC, RJ et PL âgés respectivement de 38, 22 et 40 ans sont accusés d’entrave à la circulation, précisément d’avoir participé à la mise en place de barrage sur la voie publique le 10 novembre dernier. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire le même jour et convoqués devant le tribunal de proximité de Saint-Martin le 8 décembre. Comme la loi l’autorise, deux d’entre eux ont demandé d’être assistés par un avocat, le troisième l’était déjà. Aussi l’affaire a été renvoyée à aujourd’hui.

Les trois individus étaient présents et toujours un seul accompagné d’un conseil. Aucun n’avocat n’a été désigné pour les deux autres. C’est pourquoi l’affaire a été renvoyée de nouveau ; l’audience est fixée au 23 février le temps qu’ils puissent solliciter l’aide juridictionnelle.

Le tribunal a toutefois dû statuer sur la situation des trois prévenus, précisément sur le maintien ou non de leur contrôle judiciaire. Celui-ci a été maintenu mais assoupli avec un pointage par semaine à la gendarmerie ; certains devaient pointer jusqu'à trois fois par semaine.