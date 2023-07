La Collectivité annonce la mise en œuvre d’un projet d’écoquartier à Spring-Concordia !

Le Président Louis Mussington a reçu la presse le lundi 10 juillet dernier, afin de présenter le projet d’écoquartier de Spring- Concordia.

Basé sur un concept national, ce nouveau projet porté par la mandature, a pour objet de travailler sur l’aménagement de ce quartier administratif, de lui donner une identité propre et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Le développement socio-économique et environnemental du quartier de Concordia est au cœur du projet, avec comme fil conducteur le bien-être des habitants.

Comme l’a précisé Louis Mussington, « il est question de valoriser le quartier de Concordia en menant une réflexion sur son aménagement à court, moyen et long terme », selon les critères suivants : le cadre de vie des habitants, l’aménagement du quartier, les équipements structurels indispensables, les éclairages publics, les équipements sportifs et culturels, les nouvelles technologies, les animations, la création d’espaces verts, une nouvelle signalétique et des actions liées à la propreté et la protection de l’environnement et le développement d’activités durables.

« Cette élaboration demande un effort partenarial avec l’Etat, les bailleurs sociaux, les opérateurs de télécommunication, le tissu associatif, les acteurs publics et privés du quartier et bien entendu, les habitants qui sont au cœur des enjeux.

Nous en sommes au démarrage du projet qui sera déployé progressivement. Chaque avancée se fera dans l’échange et la concertation. Les premières réunions avec les bailleurs sociaux et les opérateurs ont eu lieu ces dernières semaines et d’autres rencontres sont programmées », souligne Louis Mussington.

La COM a engagé plusieurs travaux dans ce secteur ces deux prochaines années :

– La rénovation de la médiathèque : en cours

– Un marché public de plantations et d’embellissement des espaces verts : démarrage fin 2023

– L’installation d’une nouvelle signalétique verticale : démarrage fin 2023

– La rénovation de l’éclairage public : le projet de réhabilitation sera engagé fin 2023 pour un démarrage des travaux début 2024. (Des réparations temporaires sont actuellement réalisées).

– La gestion du foncier et la réhabilitation progressive des routes du quartier

– De nouveaux locaux poubelles seront construits d’ici début 2024 par les services techniques de la COM

– Les nouvelles bornes de tri-sélectif des déchets seront installées au dernier trimestre 2023

– EDF s’est engagé à rénover les transformateurs électriques d’ici la fin de cette année

– La Collectivité est en pourparlers avec les bailleurs sociaux pour réhabiliter les aires de jeux.

«Il faut accompagner, travailler dans la proximité, développer les actions sportives et culturelles, avec l’aide des acteurs du quartier. Créer des équipements et des actions concrètes. La vie associative devra aussi participer », a indiqué le président de la COM.

