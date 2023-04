Aqualympique pour les enfants de Quartier d’Orléans

Dans le cadre de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation suivie par neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s, Kevin Edwards est le dernier à présenter son animation : la matinée aqualympique ce mardi 2 mai au Galion.

Afin de faire valider les deux premières unités capitalisables de la formation du BPJEPS AAN mise en place par la Collectivité et le CREPS Antilles Guyane, chaque stagiaire a pour mission d’organiser une manifestation autour des activités aquatiques. Ce mardi 2 mai de 8h30 à 11h30 sur la plage du Galion, Kevin Edwards propose une matinée d’activité physique aquatique afin de mettre les enfants issus de trois classes de l’école Jean Anselme de Quartier d’Orléans en action avec diverses épreuves sur le thème « Aqualympique ». Plus d’une soixantaine d’enfants répartis en six équipes s’affronteront autour de quatre épreuves d’activité aquatique. Grâce à l’association Tous à l’Ô, portée par Boris Villemin qui coordonne le projet, et le soutien de ses collègues stagiaires, Kevin entend sensibiliser et encourager les jeunes saint-martinois à la pratique régulière de la natation. Jusqu’ici, chaque animation proposée par les stagiaires de la formation BPJEPS AAN a rencontré un fort succès. Celle de Kevin Edwards promet de se rajouter à la liste. Le public est, comme à l’accoutumée, cordialement invité à assister à la manifestation ce mardi 2 mai en matinée sur la plage du Galion. Bonne chance à Kevin et bon amusement aux enfants ! _Vx

181 vues totales, 181 vues aujourd'hui