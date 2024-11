FAITS DIVERS : Tentative de braquage d’une bijouterie à Front Street, un individu interpellé

Un individu suspecté d’être impliqué dans une tentative de braquage d’une bijouterie à Front Street samedi 9 novembre a été interpellé par les forces de l’ordre.

Le central téléphonique de la police du KPSM a reçu un appel signalant le vol en cours aux alentours de 14h10. Plusieurs patrouilles, présentes dans le secteur, ont rapidement repéré deux suspects quittant les lieux sur un scooter noir et rouge.

Une course-poursuite s’est alors engagée entre les policiers et les malfaiteurs qui a conduit à l’arrestation de l’un d’entre eux. Ce dernier a été placé en garde à vue puis en détention provisoire.

Malgré un important dispositif de police déployé sur Front Street et ses alentours, son compère a réussi à prendre la fuite à pied. Il est toujours activement recherché par les forces de l’ordre. Le scooter a été saisi dans le cadre de l’enquête, toujours en cours. _AF

