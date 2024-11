FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : La 4ème édition est officiellement lancée !

Depuis hier et jusqu’au 22 novembre, le territoire va vibrer au rythme de la 4ème édition du Festival de la Gastronomie. L’équipe organisatrice de l’Office de Tourisme (OT) de Saint-Martin réunissait dimanche dernier la presse et les chefs invités lors du “Taste of Sunrise” dans le cadre idyllique du 978 Beach Restaurant à Friar’s Bay.

En guise d’introduction, Aïda Weinum, Directrice de l’OT, est revenue sur la genèse du projet : « En créant le Festival de la Gastronomie en pleine pandémie du covid (avec une organisation 100% en interne ndlr), nous sommes vraiment fiers de ce qu’il est devenu aujourd’hui ». Pour avoir durement travaillé en amont avec l’OT, Alain Warth de l’agence SCR Prod spécialisée dans la promotion de la gastronomie française, coordinateur des chefs invités et Président de l’Association des Chefs restaurateurs de Saint-Martin, soulignait la qualité de la sélection des experts culinaires : « Cette année, nous avons une brochette d’exception ! Ce festival est devenu au fil des années le plus important de la zone Caraïbe par sa sélection de chefs et sa durée ».

Célébration unique pour Saint-Martin et l’avenir du territoire

Forte d’une équipe engagée, la présidente de l’Office de Tourisme Valérie Damaseau a mis en lumière le caractère unique du festival : « Il y a quelque chose de magique dans cet évènement, quelque chose qui nous rassemble au-delà des assiettes, au-delà des saveurs ». Propos largement partagés par Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture, pour qui le festival met en avant la créativité et la transmission : « C’est toute l’âme de notre île ici révélée ». Depuis sa création, le Festival de la Gastronomie s’est imposé comme un pilier pour Saint-Martin : « Nos saveurs, nos techniques, notre capacité à intégrer les influences venues d’horizons divers, voilà ce qui rend notre destination unique. Et le festival est là pour en être le témoin, le porte-voix. Dans un monde où tout va si vite, où tout est parfois un peu impersonnel, ce festival nous rappelle combien il est bon de s’asseoir, de savourer et de nous connecter avec nos racines et nos proches » poursuit la présidente de l’OT. Levons donc nos verres et nos fourchettes à cette 4ème édition, qu’elle soit riche en saveurs, en découverte et en rencontres ! _Vx

Retrouvez l’intégralité du programme du Festival de la Gastronomie 2024 sur https://www.festival-st-martin.com

