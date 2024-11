MEMOIRE : Cérémonie de commémoration du 106ème anniversaire de l’Armistice de 1918 dans les Jardins de la Collectivité

Vingt-quatre heures avant les célébrations du Saint-Martin’s Day à Quartier d’Orléans, une cérémonie commémorative de l’Armistice de la Première Guerre mondiale a été organisée dimanche matin à 9 heures dans les Jardins de l’Hôtel de la Collectivité.

La cérémonie marquant le 106ème anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre s’est déroulée en présence de Louis Mussington, président de la COM, Marie-Hildegarde Chauveau, sous-préfète, représentant Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, Jean Richard, président de l’association des anciens combattants de Saint-Martin ainsi que les autorités civiles et militaires. Tour à tour, Louis Mussington et Marie-Hildegarde Chauveau ont procédé au traditionnel dépôt de gerbes au pied du Monument aux Morts avant d’observer une minute de silence en mémoire des combattants de la liberté, de toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour la France. Un pot de l’amitié dans les locaux de l’association des Anciens Combattants de Saint-Martin est venu clôturer la cérémonie émouvante. _AF

