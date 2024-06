FOOTBALL (EURO2024) : Français et Hollandais se quittent dos à dos (0-0)

Elle n’a pas trouvé la clé ! En l’absence de Kylian Mbappé, touché au nez face à l’Autriche et resté sur le banc pendant toute la rencontre, l’équipe de France a été tenue en échec par les Pays-Bas (0-0), ce vendredi 21 juin à Leipzig.

Décevants dans le jeu et trop souvent inoffensifs, les Bleus ont ainsi raté l’occasion de valider d’ores et déjà leur qualification pour les huitièmes de finale.

Malgré des occasions franches, notamment par l’intermédiaire d’Antoine Griezmann, l’équipe de France boucle un deuxième match sans but dans cet Euro. Les Oranje ont failli repartir avec la victoire, sans un but de Xavi Simons annulé par la VAR.

La qualification pour les 8es de finale se jouera donc mardi 25 juin lors de la dernière journée de poules, avec France – Pologne et Pays-Bas – Autriche, qui démarreront tous deux à 12 heures (heure de Saint-Martin). Même si avec 4 points, les Bleus devraient être au pire parmi les quatre meilleures 3es. AF

